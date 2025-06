Caldo africano in Italia | previsti picchi di 38-40 gradi

L’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di caldo africano senza precedenti, con temperature che raggiungeranno i 38-40 gradi. Dopo giorni di instabilità e temporali, il sole tornerà a dominare il clima, portando con sé picchi di calore insostenibili in molte regioni. È fondamentale adottare tutte le precauzioni per proteggersi da questa intensa ondata di afa e garantire il benessere di tutti.

Con l'inizio della nuova settimana, si prospetta una nuova e lunga ondata di caldo africano in Italia. Dopo alcuni giorni di instabilità, dove non sono mancati pioggia e temporali in diverse città del Centro-Nord, con conseguenti lievi cali di temperature, tornerà il caldo. PICCHI DI 38-40 GRADI – Per domani, martedì 24 giugno, è previsto un