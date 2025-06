Calciomercato Verona tifosi gialloblu preoccupati per la cessione dei big! La lista si allunga

Il calciomercato del Verona infiamma l’animo dei tifosi gialloblù, preoccupati per la possibile cessione dei loro pilastri. Dopo voci su Tchatchoua e Suslov, ora si aggiunge Ghilardi, che finisce nel mirino di Torino, Bologna e Udinese. La domanda che molti si pongono è: quale sarà il futuro di questi giovani talenti? La situazione resta incerta, ma una cosa è certa: il mercato non aspetta, e il destino del Verona si gioca anche sulle scelte di mercato.

Calciomercato Verona: anche Ghilardi finisce nel mirino del Torino, interessati Bologna e Udinese. La situazione Il Calciomercato Verona si accende con sempre maggiore intensità e, dopo le voci su Jackson Tchatchoua e Tomas Suslov, un nuovo nome gialloblù entra nel mirino delle pretendenti in Serie A: si tratta di Daniele Ghilardi, giovane difensore classe 2003.

Calciomercato Verona, Duda pronto a dire addio alla squadra gialloblu? I tifosi sono molto preoccupati. Le ultime - La situazione di Ondrej Duda è un campanello d'allarme per il Verona. Con il centrocampista slovacco in scadenza, i tifosi temono un addio che potrebbe indebolire la squadra in vista della nuova stagione.

