Calciomercato Serie A Ciro Immobile nel mirino del Bologna | trattativa in corso per il ritorno in Italia

Il calciomercato della Serie A si infiamma con una notizia che potrebbe rivoluzionare il panorama: Ciro Immobile, ex capitano della Lazio, è nel mirino del Bologna. Dopo l’esperienza turca al Besiktas, l’attaccante sembra pronto a tornare in Italia, e le trattative sono in fase avanzata. Decisivi saranno i prossimi giorni, quando tutto potrebbe prendere una piega sorprendente, regalando ai tifosi rossoblù un ritorno di grande spessore.

Dopo l’esperienza al Besiktas, l’ex attaccante della Lazio potrebbe vestire la maglia rossoblù. Decisivi i prossimi giorni. Ciro Immobile al Bologna? L’ipotesi di un clamoroso ritorno in Serie A dell’ex capitano della Lazio, reduce da una stagione in Turchia con il Besiktas, si fa sempre più concreta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club emiliano starebbe valutando seriamente l’ingaggio del centravanti italiano, che ha ancora un anno di contratto con il club turco ma sarebbe felice di tornare in Italia. Bologna su Immobile: ostacolo ingaggio, ma i contatti proseguono. Il nodo principale resta lo stipendio: Immobile percepisce circa 6,5 milioni di euro a stagione, una cifra molto elevata per i parametri del Bologna. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Calciomercato Serie A, Ciro Immobile nel mirino del Bologna: trattativa in corso per il ritorno in Italia

In questa notizia si parla di: serie - ciro - immobile - bologna

Ciro Immobile al Bologna, c’è il sì del giocatore: accordo vicino - Il calciomercato estivo si infiamma: Ciro Immobile sembra ormai prossimo a tornare in Serie A, questa volta con il Bologna.

Immobile - Serie A, possibile il ritorno ma non alla Lazio: il Bologna pronto a riportarlo in Italia! https://lazionews.eu/notizie/immobile-bologna-besiktas-calciomercato-aggiornamenti/… #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Immobile #CiroImmobile #Signo Vai su X

Le notizie di oggi riguardanti il calciomercato del Bologna: le trattative per Ciro Immobile proseguono, Fabbian piace a due club di Serie A Vai su Facebook

Immobile al Bologna? I rossoblù provano il colpo di mercato; Immobile può tornare in Italia: come Signori, con la Lazio nel cuore ma il rilancio passa da Bologna; Bologna, Immobile ha aperto al trasferimento: contatti tra le parti.

Immobile, ritorno in Serie A? Il Bologna prova il colpo in attacco - Il ritorno in Italia dell'ex attaccante della Lazio, al Besiktas nell'ultima stagione, è possibile. Da msn.com

Siamo ad un passo dal ritorno di Ciro Immobile in Serie A: contratto pronto - Il Bologna continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare l’attacco e garantire a Vincenzo Italiano un’alternativa... Scrive msn.com