Calciomercato Roma sarà addio per quanto riguarda Ndicka Si tratta con il Real Madrid ma…

Il calciomercato della Roma si infiamma con la possibile cessione di Ndicka, conteso tra il Real Madrid e le strategie giallorosse. Mentre i club negoziano, i romani fissano un prezzo preciso per assicurarsi un’uscita vantaggiosa, in una corsa contro il tempo per sistemare il bilancio entro il 30 giugno. Questa trattativa potrebbe rivoluzionare il futuro della rosa, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo attimo.

Calciomercato Roma: possibile cessione di Ndicka, contatto con il Real Madrid. Il prezzo imposto dai giallorossi Il Calciomercato Roma potrebbe presto riservare un colpo di scena in uscita. La società giallorossa, infatti, è alle prese con l'esigenza di sistemare il bilancio entro il 30 giugno, per evitare sanzioni economiche.

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

Una panoramica completa sul mercato della Roma, in uscita e in entrata. Da Paredes alla situazione Angelino e le sirene per Ndicka, dalle tempistiche per Lucumì a O'Riley, Wesley e tutti gli altri. #ASRoma #ForzaRoma Vai su Facebook

