Calciomercato Roma Massara guarda in Francia | Doukouré e Haraldsson nel mirino

Il calciomercato della Roma si infiamma con occhi puntati sulla Francia, dove Massara monitora Doukouré e Haraldsson. La priorità per il nuovo direttore sportivo è generare le plusvalenze necessarie entro il 30 giugno, un passaggio fondamentale per poi concentrarsi sulla costruzione della squadra con Gasperini. Tra obiettivi in difesa e strategie da definire, il futuro dei giallorossi si gioca anche in queste mosse cruciali, che potrebbero cambiare le sorti del club.

Il primo snodo da sciogliere per Frederic Massara nella sua nuova avventura alla Roma riguarda le plusvalenze da generare entro il 30 giugno. È un passaggio obbligato e solo dopo aver chiuso questo capitolo il neo direttore sportivo dei giallorossi potrà concentrare le sue energie sull’altra missione: costruire la nuova squadra da affidare a Gian Piero Gasperini. Spunta Doukouré per la difesa. Gasperini ha chiesto almeno un nuovo centrale. Il primo nome sulla lista resta quello di John Lucumí: il colombiano del Bologna ha una clausola da 28 milioni di euro che ne complica l’acquisto, ma continua a essere considerato il profilo ideale per completare il reparto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Massara guarda in Francia: Doukouré e Haraldsson nel mirino

DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 18 giugno – Massara torna alla Roma - Il calciomercato vive momenti infuocati, con notizie che cambiano nel giro di un istante. Tra ritorni a sorpresa, trattative calde e indiscrezioni su grandi club come Inter, Juventus, Napoli, Milan e Roma, ogni aggiornamento può fare la differenza.

Dopo gli arrivi di Gasperini e Massara, il calciomercato della Roma può entrare nel vivo In attesa di ufficializzare il rinnovo di Svilar, la Roma si guarda intorno a caccia di potenziali rinforzi: per quanto concerne i giocatori offensivi oltre a Gudmundsson e Pai

Calciomercato Roma, piace Haraldsson del Lille: costa 20 milioni - Non solo cessioni, Ricky Massara sta cominciando a guardarsi intorno anche per quanto riguarda gli arrivi e monitora il mercato in Ligue 1.