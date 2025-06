Calciomercato Parma Bonny pronto a firmare per quella big italiana Cosa manca per la fumata bianca?

Il calciomercato di Parma si infiamma con Bonny pronto a sbarcare all’Inter, ma ancora qualche dettaglio sui bonus tiene in stand-by la fumata bianca. La trattativa tra i ducali e i nerazzurri sembra ormai definita, ma quali passaggi mancano affinché questa operazione possa essere ufficializzata? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e cosa serve per chiudere definitivamente l’affare.

Calciomercato Parma: Bonny verso l’Inter, ma si tratta ancora sui bonus. Cosa manca per la fatidica fumata bianca? Il calciomercato Parma è in pieno fermento e al centro delle trattative spicca il nome di Ange-Yoan Bonny, sempre più vicino al trasferimento all’Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’affare tra i ducali e il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Parma, Bonny pronto a firmare per quella big italiana. Cosa manca per la fumata bianca?

In questa notizia si parla di: calciomercato - parma - bonny - cosa

Calciomercato Parma, Bonny nel mirino di una big italiana. Cosa risulta all’interno della trattativa? - Il calciomercato Parma si infiamma con Bonny nel mirino dell’Inter: un interesse concreto che potrebbe rivoluzionare il futuro dell’attaccante francese.

Inter-Bonny, la fumata bianca si avvicina: si lavora per sistemare i bonus #bonny #inter #parma #calciomercato #sportmediaset - X Vai su X

? Calciomercato Inter, pressing per Bonny: che scambio col Parma! ? https://tinyurl.com/2xoehxbd ? di Daniele Nordio Vai su Facebook

Inter più vicina a Bonny: Esposito per il Parma; Calciomercato Napoli, CdS - Non solo Bonny, azzurri su altri due calciatori del Parma: avviate le trattative; Bonny vuole l'Inter: cifre e dettagli, cosa manca per chiudere col Parma.

Calciomercato Inter News/ Bonny, i nerazzurri pensano alla contropartita Sebastiano Esposito (23 giugno 2025) - Calciomercato Inter News: i nerazzurri provano ad abbassare la richiesta del Parma per l'attaccante. Da ilsussidiario.net

Inter-Bonny, si chiude in settimana: i dettagli dell'affare - L’attaccante francese ha già dato il suo gradimento e aspetta solo il via libera per firmare. gazzetta.it scrive