Calciomercato Nantes cassa piena | dopo Simon anche Douglas Augusto fa le valigie

Il calciomercato del Nantes si scalda con le grandi mosse in uscita: dopo la cessione di Simon, anche Douglas Augusto si prepara a lasciare il club francese. Con queste importanti cessioni, il Nantes non solo rafforza le proprie finanze, ma si prepara a nuove strategie di mercato per la prossima stagione. Ecco tutti i dettagli su queste mosse che potrebbero cambiare il volto del team e aprire nuove possibilitĂ alla squadra.

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Nantes, squadra militante in Ligue 1, con varie cessioni importanti. Tutti i dettagli Il mercato estivo del Nantes entra nel vivo, ma sul fronte delle uscite. Il club francese, infatti, sta definendo due cessioni di primo piano che garantiranno un’importante iniezione di liquiditĂ nelle casse societarie. Dopo aver . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Nantes, cassa piena: dopo Simon, anche Douglas Augusto fa le valigie

In questa notizia si parla di: nantes - calciomercato - cassa - piena

Blitz in un'abitazione piena di droga, la cocaina nascosta nel forno e in una cassa acustica: arrestato 44enne - Durante un'operazione antidroga nella provincia di Foggia, i Carabinieri hanno effettuato un blitz in un’abitazione di Troia, trovando cocaina nascosta nel forno e in una cassa acustica.

Nantes, UFFICIALE: risolto il contratto del tecnico Kombouaré. C'è già il nuovo allenatore - Pierre Aristouy è il nuovo allenatore del Nantes, club di Ligue 1 che si ritrova in piena zona retrocessione dopo le ultime sconfitte. Scrive calciomercato.com