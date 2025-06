Calciomercato Milan Zinchenko per Theo | stipendio alto ma possibile svolta

Il calciomercato del Milan si infiamma con la possibile svolta: Zinchenko, talento ucraino dell'Arsenal e in scadenza nel 2026, potrebbe diventare il nuovo baluardo sulla sinistra al posto di Theo Hernández. Nonostante lo stipendio elevato, le trattative avanzano e aprono scenari sorprendenti per la difesa rossonera, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Oleksandr Zinchenko, terzino sinistro in scadenza nel 2026 con l'Arsenal, obiettivo di calciomercato del Milan come erede di Theo Hernández. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Zinchenko per Theo: stipendio alto, ma possibile svolta

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - zinchenko - theo

Calciomercato Milan, Pedullà: “Zinchenko, mancano alcuni dettagli. Theo …” - Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, aggiorna i tifosi sul dossier Zinchenko al Milan. La trattativa sta prendendo forma, anche se alcuni dettagli restano da definire, in particolare riguardo Theo.

https://milannews24.com/calciomercato-milan-tare-zinchenko-ultime/… Calciomercato Milan Tare ha scelto l'erede di Theo Hernandez Vai su X

? #Calciomercato #Milan | Zinchenko per il dopo-Theo? Dopo la cessione di #Reijnders, anche #TheoHernandez può partire. Il #Milan valuta #Zinchenko, in uscita dall’#Arsenal, come possibile sostituto. #ACMilan #SerieA #Mercato #Rossoneri #Gun Vai su Facebook

Milan, occhi su Zinchenko: sarà lui il sostituto di Theo Hernandez?; Milan pronto a rifare la difesa: Zinchenko erede di Theo. E al posto di Thiaw c'è Kiwior; Calciomercato Milan, due nomi in pole per la fascia sinistra: pro e contro.

Asse Milan-Arsenal bollente, non solo Zinchenko: Napoli beffato - Aleksandr Zinchenko non sarebbe l’unico giocatore dell’Arsenal finito nel mirino del Milan per questo calciomercato. Si legge su calciomercato.it

Milan, Theo in Arabia: arriva il terzino dalla Premier - Novità interessanti in casa Milan per innalzare il tasso tecnico delle corsie esterne. Lo riporta calciomercato.it