Calciomercato Milan Theo-Arabia | L’Al-Hilal sente di avere in pugno il terzino

Il calciomercato estivo si infiamma ancora di più: l'attenzione di Al-Hilal su Theo Hernandez, il terzino del Milan, si fa sempre più concreta, lasciando intravedere un possibile addio. La saga tra il club rossonero e il trasferimento in Arabia Saudita potrebbe presto entrare nella sua fase decisiva, con i tifosi che attendono con trepidazione gli sviluppi di questa intricata trattativa.

La saga di Milan-Theo Hernandez e il suo possibile trasferimento all'Al-Hilal sembra aver raggiunto un punto di svolta decisivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Theo-Arabia: “L’Al-Hilal sente di avere in pugno il terzino”

In questa notizia si parla di: milan - theo - hilal - calciomercato

Calciomercato.com – Milan, l’Al-Hilal non molla Theo Hernandez: cosa filtra | Primapagina - Nel cuore di Milan, una giornata intensa ha visto incontri chiave a Casa Milan, mentre le voci di mercato si intensificano: il Barcellona insiste su Theo Hernandez e l’Al-Hilal non molla la presa.

Theo è rientrato per un incontro con l'Al-Hilal, che ha presentato una nuova offerta al rialzo. Il Milan minaccia di metterlo fuori rosa se non accetta. #Calciomercato #Milan #TheoHernandez #AlHilal #SerieA #milannews24 Vai su X

#Calciomercato #Milan, #Theo #Hernandez è ormai fuori del progetto rossonero, l'#Al #Hilal fiuta l'occasione e ci riprova. Ecco le ultimissime Vai su Facebook

CALCIOMERCATO - Emerson Palmieri in orbita Lazio. Al-Hilal, maxi offerta per Osimhen. Milan su...; Milan, Theo apre all'Al Hilal. Per la fascia destra Tiago Santos o Vanderson: le trattative; Theo Hernandez-Milan, l'addio è vicino: il francese verso il sì a Simone Inzaghi.

Calciomercato Milan, Romano: “L’Al Hilal vuole far firmare Theo in settimana” - Ecco tutti gli aggiornamenti di calciomercato, riguardanti il mondo Milan, dati da Fabrizio Romano nel consueto video sul canale ... Riporta msn.com

Theo Hernandez-Milan, l'addio è vicino: il laterale francese verso il sì all'Al Hilal di Simone Inzaghi per 20 milioni l'anno - Dopo aver detto di no a più riprese, Theo Hernandez si è finalmente lasciato convincere dall’Al Hilal. Si legge su eurosport.it