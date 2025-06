Calciomercato Milan settimana chiave per Xhaka | cosa manca per chiudere

Il calciomercato del Milan entra nella sua settimana decisiva, con l’obiettivo di chiudere l’affare Xhaka. Il centrocampista svizzero è ormai in cima alla lista dei rinforzi, ma cosa manca ancora affinché questa trattativa si perfezioni? Tra trattative in corso e dettagli da definire, i tifosi rossoneri attendono con ansia la fumata bianca che potrebbe rinvigorire il cuore della squadra. Resta da capire se questa sarà la volta buona per il Milan e Xhaka.

Calciomercato Milan, accordo con Xhaka! Si tratta con il club per il centrocampista svizzero! Settimana decisiva? - Il calciomercato del Milan si infiamma: accordo vicino con Granit Xhaka, il centrocampista svizzero di esperienza internazionale che potrebbe rivoluzionare il cuore della mediana rossonera.

