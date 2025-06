Calciomercato Milan piace Vanderson | ecco quanto costa il terzino di Ancelotti

Il calciomercato del Milan si infiamma con il nome di Vanderson, il giovane terzino del Monaco che sta facendo impazzire i rossoneri. Con il suo talento e potenzialità , potrebbe essere l’alternativa ideale a Tiago Santos del Lille, offrendo nuova linfa alla linea difensiva. Ma quanto costa il promettente brasiliano? Scopriamo insieme i dettagli e le cifre che potrebbero cambiare il volto del Milan di Carlo Ancelotti.

Vanderson del Monaco è l'alternativa a Tiago Santos del Lille per un Milan alla ricerca di un terzino destro in questo calciomercato estivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, piace Vanderson: ecco quanto costa il terzino di Ancelotti

? Il #Milan su #Vanderson. Il terzino destro classe 2001 del #Monaco è da tempo nel mirino rossonero Piace molto, ma l'ostacolo è la valutazione alta del club francese Serviranno cessioni per rendere l'affare fattibile #SerieA #Calciomercato #Milan #Van

L'ultima idea per il mercato del Milan: Aleksandar Mitrovic può essere il colpo giusto per l'attacco rossonero A lanciare l'indiscrezione è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea come l'attaccante serbo abbia tantissima esperienza e oltre

