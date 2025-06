Calciomercato Milan c’è sempre De Cuyper sul taccuino dei rossoneri

Il calciomercato del Milan si infiamma con il nome di Maxim De Cuyper, il giovane terzino sinistro del Bruges che sta conquistando i vertici rossoneri. Con un occhio speciale come alternativa a Zinchenko, De Cuyper rappresenta una scommessa interessante per rafforzare la linea laterale. La sua presenza sul taccuino dei dirigenti evidenzia l’attenta strategia del club, pronta a sorprendere e rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Maxim De Cuyper, terzino sinistro del Bruges, alternativa ad Oleksandr Zinchenko come obiettivo di calciomercato del Milan per la fascia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, c’è sempre De Cuyper sul taccuino dei rossoneri

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - cuyper - taccuino

Calciomercato Milan, Moncada punta De Cuyper: il costo e il retroscena - Il calciomercato estivo si infiamma attorno al Milan, con Maxim De Cuyper, terzino sinistro del Bruges, nuovamente nel mirino.

Calciomercato Milan, c’è sempre De Cuyper sul taccuino dei rossoneri; Theo torna in bilico, il Milan si cautela: due nomi sul taccuino di Tare, tra cui De Cuyper; Su Maxim de Cuyper del Bruges non solo il Milan. Si inserisce anche la Juve.

Calciomercato Milan News/ È caccia al nuovo Theo Hernandez: i nomi sul taccuino! - Calciomercato Milan News, incerto il futuro di Theo Hernandez e allora occhio ai possibili sostituti, da Maxim De Cuyper a Junior Firpo. Riporta ilsussidiario.net

Theo torna in bilico, il Milan si cautela: due nomi sul taccuino di Tare, tra cui De Cuyper - Secondo le ultime indiscrezione Tare avrebbe messo nel mirino due profili. Secondo msn.com