Calciomercato Massese alla finestra in cerca di super affari Dagli acquisti si capirà il modulo per il campo

Il calciomercato della Massese è in piena fermentazione, con stelle e occasioni pronte a brillare sul campo. Mentre le trattative si infittiscono, solo l’apertura ufficiale del mercato svelerà il vero volto della squadra che il nuovo tecnico Davide Marselli potrà guidare. Con un mix di flessibilità tattica e strategie mirate, i dirigenti Cantoni e Lecchini lavorano per costruire un team vincente. La sfida è aperta: chi sarà il protagonista della prossima stagione?

C'è tanta carne al fuoco alla Massese ma soltanto con l'apertura del mercato si potrà capire quante delle operazioni imbastite andranno realmente in porto. Il nuovo tecnico Davide Marselli non è un integralista ed ha dimostrato in carriera di sapersi adattare a diversi moduli, a seconda del materiale umano a disposizione. Il dg Augusto Cantoni ed il ds Samuele Lecchini vorrebbero, però, creargli una squadra che gli consenta di adottare gli assetti da lui prediletti: il 4-3-3 o il 4-2-3-1. In difesa dopo la conferma di Mapelli a destra si aspetta quella di Andrei al centro che potrebbe comporre una coppia di grande esperienza ed affidabilità con l'eventuale rientro di Matteo Zavatto.

