Calciomercato Lecce tutto deciso | Krstovic lascerà la squadra giallorossa! Ecco chi potrebbe prenderlo

Il calciomercato del Lecce si avvicina a un nuovo capitolo: Nikola Krstovic, protagonista della passata stagione, sembra ormai in uscita verso la Premier League. Dopo l’accordo con il Leeds, il giovane attaccante montenegrino prende tempo, alimentando suspense e aspettative tra tifosi e addetti ai lavori. Cosa riserverà il futuro al talentuoso giallorosso? La risposta potrebbe arrivare nelle prossime settimane, lasciando il passo a nuovi intrecci di mercato e prospettive sorprendenti.

Calciomercato Lecce: Krstovic verso la Premier League, accordo con il Leeds ma il giocatore prende tempo. La situazione Il Calciomercato Lecce potrebbe presto perdere uno dei protagonisti della scorsa stagione. Si tratta di Nikola Krstovic, attaccante montenegrino classe 2000, finito nel mirino di diversi club europei dopo le buone prestazioni in Serie A con la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Lecce, tutto deciso: Krstovic lascerà la squadra giallorossa! Ecco chi potrebbe prenderlo

In questa notizia si parla di: calciomercato - lecce - krstovic - potrebbe

Calciomercato Lecce, Krstovic dice addio alla squadra giallorossa? Ecco le ultime novità - Nikola Krstovic, attaccante del Lecce, ha annunciato il suo addio alla squadra giallorossa, dopo aver celebrato la salvezza raggiunta.

#Lecce, il #Leeds resta in pressing su #Krstovic dopo i contatti di inizio giugno. La richiesta dei giallorossi per la sua cessione resta sui 25-30 milioni di euro #calciomercato @CorSport Vai su X

Calciomercato Roma - Lecce fissa il prezzo per Krstovic: 30 milioni. Prima la Roma dovrebbe cedere Abraham. Il Piano B è Scamacca. Vai su Facebook

Lecce, accordo con il Leeds per la cessione di Krstovic: cifre, dettagli e cosa manca per chiudere. E la Roma...; Lecce, offerta del Leeds per Krstovic: la situazione; Lecce, sirene inglesi per Nikola Krstovic.

Lecce, braccio di ferro con il Leeds su Krstovic: «ballano» 12 milioni - Per il Lecce, la valutazione di Krstovic oscilla tra i 30 ed il 35 milioni. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Lecce, braccio di ferro con il Leeds su Krstovic: ballano 12 milioni. Roma in agguato - Gli inglesi hanno offerto 23 milioni, per i giallorossi il valore è tra i 30 e i 35 milioni. Secondo msn.com