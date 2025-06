Calciomercato le ultimissime sulle trattative | Theo verso l' Al Hilal l’Inter spinge per Bonny

Il calciomercato si infiamma con le ultime notizie: Theo Hernandez potrebbe sbarcare all’Al-Hilal di Inzaghi, mentre l’Inter fa pressing su Bonny. Dopo un weekend senza grandi scossoni, si apre ufficialmente la stagione delle trattative che ci accompagnerà fino al 1° luglio, con una mini-finestra tra il 27 giugno e il 3 luglio dedicata alle squadre partecipanti al Mondiale per Club FIFA. Rimanete sintonizzati per scoprire tutti gli aggiornamenti delle prossime settimane.

Roma, 23 giugno 2025 – Dopo un weekend senza grossi sussulti, parte la nuova settimana che porta di fatto all’apertura alla seconda sessione estiva del calciomercato, prevista prossimo 1° luglio. C’è però anche una mini-finestra tra il 27 giugno e il 3 luglio per le squadre che disputano il Mondiale per Club Fifa, tra le quali c’è anche l’Al-Hilal di mister Simone Inzaghi che potrebbe accogliere in rosa Theo Hernandez: dopo settimane di impasse, i l terzino sinistro francese si sarebbe infatti convinto – vista anche il mancato accordo tra Milan e Atletico Madrid (destinazione preferita del transalpino) – ad accettare il trasferimento in Arabia dove lo attende un ingaggio pluriennale da quasi 20 milioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato, le ultimissime sulle trattative: Theo verso l'Al Hilal, l’Inter spinge per Bonny

