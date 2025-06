Calciomercato Lazio pressing totale per Emerson Palmieri! Servirà per compensare l’addio di quel giocatore

Il calciomercato della Lazio si accende: il pressing su Emerson Palmieri è totale, con una proposta di 22.4 milioni di euro per colmare l'addio di un importante giocatore. La società biancoceleste monitora attentamente anche il duttile Nuno Tavares, valutando alternative per la fascia sinistra. La corsa all’esterno italiano si infiamma, e il prossimo giorno potrebbe essere decisivo per definire il futuro dei biancocelesti in questa sessione di mercato.

Calciomercato Lazio: in dubbio il futuro di Nuno Tavares, si valutano alternative per la fascia sinistra. In pole position c'è Emerson Palmieri Il Calciomercato Lazio è già entrato nel vivo, e uno dei nodi principali da sciogliere riguarda il futuro di Nuno Tavares. Il laterale portoghese, arrivato in prestito, potrebbe non rientrare nei piani tecnici .

