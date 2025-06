Calciomercato Juventus | scatto del Napoli per Ndoye e Beukema mossa importante di De Laurentiis per i due ex obiettivi bianconeri Cos’è successo

Il calciomercato si infiamma: il Napoli lancia una sfida alla Juventus con un'offerta concreta per Ndoye e Beukema, segnando un passo deciso di De Laurentiis. La maxi-operazione con il Bologna potrebbe rivoluzionare gli equilibri di questa sessione di mercato, puntando a rinforzare la rosa di Antonio Conte. Rimanete sintonizzati: il futuro dei big si gioca ora, e ogni mossa potrebbe cambiare le carte in tavola.

Calciomercato Juventus: il Napoli spinge per avere Ndoye e Beukema, mossa decisiva di De Laurentiis per i due ex obiettivi bianconeri. Il Napoli fa sul serio e prova a impostare una maxi-operazione di mercato con il Bologna per regalare ad Antonio Conte due rinforzi di spessore in due reparti chiave. Come riportato da Sky Sport, nelle scorse ore c'è stato un primo, importante incontro interlocutorio tra le dirigenze dei due club per discutere del futuro di Dan Ndoye e Sam Beukema. Un summit esplorativo per capire i margini di una trattativa che si preannuncia tanto affascinante quanto complessa, con i due giocatori accostati anche al calciomercato Juventus.