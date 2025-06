Calciomercato Juventus rivoluzione targata Comolli | Vlahovic guida tutte le cessioni

giocatori di grido, e ora più che mai, il calciomercato juventino sembra essere in piena rivoluzione targata Comolli. Con Vlahovic in prima linea tra le cessioni e strategie audaci, la Vecchia Signora si prepara a riscrivere il proprio destino. Ma cosa ci riserverà il futuro? La risposta è ancora scritta nei prossimi movimenti di mercato e nelle scelte di una società determinata a tornare grande.

C’è un’aria strana nel cielo, così canta Ultimo nella sua canzone Ti dedico il silenzio. L’aria che si respira a Torino, sponda Juventus, non è solo quella umida di fine giugno. Si percepisce un clima di rivoluzione, l’ennesima per una società che da ormai tre anni non riesce più a essere competitiva in Italia e in Europa. I tifosi vogliono tornare a sentire il brivido di alzare un trofeo, vogliono strofinarsi gli occhi davanti alle giocate dei loro beniamini e vogliono tornare a esultare con tutta la voce che hanno in corpo. Dopo una stagione thriller, la Juventus vuole tornare a essere protagonista. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com