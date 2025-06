Calciomercato Juventus l’indiscrezione è clamorosa | in estate può passare dalla Juve all’Inter! Tutti i dettagli

Il calciomercato della Juventus si infiamma ancora una volta con una clamorosa indiscrezione: Renato Veiga potrebbe trasferirsi dall’Inter alla Juventus questa estate! Dopo il suo ritorno al Chelsea, il futuro del giovane talento è sempre più incerto, e le ultime voci parlano di un possibile colpo a sorpresa. La suggestiva possibilità apre nuovi scenari per il mercato bianconero, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi sorprendenti che potrebbero rivoluzionare la rosa...

Calciomercato Juventus, può passare dalla Juve all’Inter! Clamorosa indiscrezione sul futuro di Renato Veiga dopo il rientro al Chelsea. Dall’Inghilterra arriva una clamorosa indiscrezione che riguarda indirettamente anche il calciomercato Juventus ed in particolare il futuro di Renato Veiga, ex difensore della Juve rientrato al Chelsea dopo il prestito secco. Secondo quanto riportato dal portale Tribalfootball.com, infatti, l’Inter starebbe puntando il difensore portoghese. Il suo profilo potrebbe anche rientrare in un possibile scambio che vedrebbe Yann Bisseck fare il precorso inverso ai Blues. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, l’indiscrezione è clamorosa: in estate può passare dalla Juve all’Inter! Tutti i dettagli

Conte Juventus, il mercato di De Laurentiis non basterà: richiamo della Juve sempre più forte per il tecnico. L’indiscrezione - Il forte interesse della Juventus per Antonio Conte si intensifica, mentre il mercato di De Laurentiis appare insufficiente a trattenere il tecnico del Napoli.

GAZZETTA: "COMOLLI PORTA GHISOLFI ALLA JUVE" Clamorosa indiscrezione del portale on line della Gazzetta: il nuovo dg bianconero vorrebbe avere con sé il francese, fresco di divorzio con la Roma.

L'indiscrezione è clamorosa: Simone Inzaghi sulla panchina della Juventus. Il tecnico dell'Inter potrebbe essere la soluzione per guidare i bianconeri se Antonio Conte deciderà di restare al timone della squadra campione d'Italia.

Juve-Thiago Motta, l'indiscrezione clamorosa che arriva dalla Francia: Ecco chi è stato contattato per la panchina...; Juve, indiscrezione dalla Francia: Contattato Xavi; Conte Juve, clamorosa indiscrezione su un ritorno!.

Osimhen resta a Napoli: l'annuncio gela la Juve - La Juve rischia di rimanere beffata: Osimhen potrebbe rimanere a Napoli, l'indiscrezione è davvero clamorosa.