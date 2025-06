Calciomercato Juventus a che punto è la trattativa con il Nottingham Forest per Mbangula e Weah? Il punto di Fabrizio Romano

Il calciomercato della Juventus accelera: Fabrizio Romano aggiorna sulla trattativa con il Nottingham Forest per Samuel Mbangula e Timothy Weah. Le due società sono in fase avanzata di negoziazione, con i dettagli che sembrano pronti a sbloccarsi presto. La Juve valuta le opzioni per rafforzare il reparto offensivo e difensivo, mentre i fan attendono con ansia sviluppi importanti. La finestra di mercato si avvicina rapidamente, e ogni mossa può fare la differenza per il futuro bianconero.

Calciomercato Juventus, a che punto è la trattativa con il Nottingham Forest: tutti i dettagli sull’affare per Weah e Mbangula. Dopo l’indiscrezione sull’interesse del Nottingham Forest per Weah e Mbangula, arrivano conferme sulle possibili uscite del calciomercato Juventus. L’aggiornamento di Fabrizio Romano su X. PAROLE – «Il Nottingham Forest e la Juventus sono in trattativa per Samuel Mbangula e Timothy Weah. Sono in corso le trattative, ma non c’è ancora un accordo, dato che si sta negoziando una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Anche le condizioni personali devono ancora essere concordate». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, a che punto è la trattativa con il Nottingham Forest per Mbangula e Weah? Il punto di Fabrizio Romano

