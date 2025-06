Calciomercato Juve lo scenario per l’attacco del futuro | Kolo Muani insieme a… L’indiscrezione sulle possibili mosse dei bianconeri

Il calciomercato della Juve si accende con nuovi scenari per il futuro dell’attacco. Dopo aver messo nel mirino Kolo Muani, i bianconeri puntano a rafforzarsi ulteriormente con un profilo di alto livello e un giovane di prospettiva. Le ultime indiscrezioni svelano una vera e propria strategia per consolidare la linea offensiva, con l’obiettivo di tornare a dominare in Italia e in Europa. La Juventus sta preparando la sua mossa vincente, e il mercato è ormai in fermento.

Calciomercato Juve, lo scenario per l’attacco del futuro: la rivelazione sui possibili movimenti dei bianconeri. Il c alciomercato Juve inizia a muoversi soprattutto in attacco. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, oltre a Kolo Muani i bianconeri vorrebbero un altro attaccante di livello. Nelle ultime ore è forte il nome di David. PAROLE – «Kolo Muani e poi un giovane di prospettiva come attaccante di riserva? È uno scenario anche se la Juve vuole essere competitiva per lo scudetto e oltre Kolo Muani vuole prendere un attaccante di livello». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, lo scenario per l’attacco del futuro: Kolo Muani insieme a… L’indiscrezione sulle possibili mosse dei bianconeri

Calciomercato Juve, la società punta dritto su quel giocatore! C’è una volontà di spendere una cifra importante per lui: le strategie bianconere sono chiare. Scenario - Il calciomercato della Juventus si infiamma con la volontà di acquisire Victor Osimhen. La società bianconera è pronta a investire una cifra significativa per assicurarsi il top player, dimostrando chiaramente le proprie strategie ambiziose.

