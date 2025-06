Calciomercato Juve la dirigenza accelera per un attaccante! Chiusura possibile ad una condizione | la richiesta dei bianconeri Rivelazione

Il calciomercato della Juventus si infiamma, con la dirigenza che accelera per rinforzare l’attacco. La priorità è un centravanti di livello, e la strategia prevede uno sconto per arrivare alla chiusura in tempi brevi. Tra le possibili rivelazioni e aggiornamenti importanti, spicca il nome di Jonathan David, con trattative già avviate e nuovi incontri all’orizzonte. La Juventus è pronta a fare il colpo: la strada verso il nuovo attaccante potrebbe essere ancora più vicina di quanto si pensi.

Calciomercato Juve, la dirigenza accelera! Chiesto uno sconto per arrivare in fretta al centravanti finito in cima alla lista della dirigenza. Arrivano importanti aggiornamenti di calciomercato Juve anche sul fronte Jonathan David. Come riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà su X, la dirigenza della Juve prepara ora un nuovo contatto dopo i due incontri avuti con l’entourage. Il canadese ha proposte da Arabia Saudita e Turchia, soprattutto dal Fenerbahce di Mourinho. Le richieste rimangono piuttosto alte, ma al club bianconero il classe 2000 piace molto e vuole provarci. La Juve avrebbe così chiesto uno sconto sul premio alla firma da circa 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, la dirigenza accelera per un attaccante! Chiusura possibile ad una condizione: la richiesta dei bianconeri. Rivelazione

