Calciomercato Juve | il Nottingham Forest piomba su Mbangula e Weah! Quanto possono guadagnare i bianconeri dalla doppia cessione le cifre

Il calciomercato della Juventus si infiamma con il Nottingham Forest che punta forte su Mbangula e Weah. Un'occasione importante per i bianconeri, che potrebbero incassare cifre significative dalla doppia cessione. Ma quanto potrebbe guadagnare la Juventus? Scopriamo i dettagli di questa intrigante operazione di mercato e le cifre in gioco.

Calciomercato Juve: il Nottingham Forest vuole Mbangula e Weah! Quanto possono guadagnare i bianconeri dalle due cessioni, le cifre. Il calciomercato Juve in uscita si accende sull’asse con la Premier League. Secondo le ultime notizie riportate dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Nottingham Forest avrebbe avviato contatti concreti con la dirigenza bianconera per un’ambiziosa doppia operazione. Nel mirino del club inglese sono finiti due esterni della rosa di Igor Tudor: il giovane Samuel Mbangula e lo statunitense Timothy Weah. I profili nel mirino del club inglese. Il Nottingham Forest punta a rinforzare le proprie corsie offensive con un mix di gioventĂą e di esperienza internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: il Nottingham Forest piomba su Mbangula e Weah! Quanto possono guadagnare i bianconeri dalla doppia cessione, le cifre

