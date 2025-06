Calciomercato Juve | idee chiare per Kolo Muani e Conceicao Cosa sta cambiando per il loro futuro al Mondiale per Club la possibile scelta di Comolli in estate

Il calciomercato della Juventus si anima di nuove strategie e idee chiare, soprattutto per Kolo Muani e Conceicao. La loro partecipazione al Mondiale per Club negli Stati Uniti non è solo un palcoscenico, ma anche un banco di prova che potrebbe influenzare il loro futuro bianconero. Con l’attenzione rivolta anche alla possibile decisione di Comolli in estate, le gerarchie stanno lentamente delineandosi, aprendo scenari interessanti per il mercato estivo.

Calciomercato Juve: novità per Kolo Muani e Conceicao. Cosa cambia per il loro futuro al Mondiale per Club, la decisione di Comolli in estate. La vetrina del Mondiale per Club negli Stati Uniti non sta solo portando risultati alla Juve, ma sta anche definendo le gerarchie e le strategie per il futuro in ottica calciomercato. Due giocatori su tutti, arrivati a Torino in prestito e con un futuro incerto, si stanno prendendo la scena a suon di prestazioni: Randal Kolo Muani e Francisco Conceicao. Entrambi sono sempre partiti titolari e hanno già trovato la via del gol, rilanciando con forza le rispettive ambizioni di una conferma in bianconero.

