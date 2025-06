Calciomercato Inter si valuta un clamoroso scambio con l’Atalanta

Il calciomercato interista si anima con una proposta sorprendente: uno scambio con l’Atalanta che potrebbe rivoluzionare la rosa nerazzurra. L’idea, appena emersa nell’ambiente del biscione, prevede Kristjan Asllani in nerazzurro e Ederson in maglia bergamasca. Un affare tutto tinto di nerazzurro che, secondo Fc Inter 1908, potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, alimentando entusiasmo e aspettative tra i tifosi. La sfida ora è convincere tutte le parti coinvolte a finalizzare questa operazione ambiziosa.

