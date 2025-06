Calciomercato Inter non solo Carboni | in 3 si giocano il proprio futuro al Mondiale per Club! C’è lo zampino di Lautaro

L'Inter di Cristian Chivu si sta preparando a brillare al Mondiale per Club, con giovani promesse pronte a lasciare il segno. Non solo Carboni e Pio Esposito, ma anche altri talenti cresciuti nel settore giovanile nerazzurro stanno mettendo in campo tutte le loro energie, sotto lo sguardo attento di Lautaro Martinez. In questo contesto, tre giocatori si giocano il proprio futuro internazionale, alimentando la speranza di un riscatto sotto gli occhi del mondo.

nella loro crescita. Nel Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti, l’Inter di Cristian Chivu mostra un volto giovane e ambizioso. Come evidenziato da La Repubblica, due talenti cresciuti in casa nerazzurra stanno trovando spazio: da Valentin Carboni, match-winner contro gli Urawa Reds, a Pio Esposito. Inoltre, a far parte del gruppo nerazzurro negli states ci sono altri prodotti della Primavera come De Pieri, Re Cecconi, Berenbruch e Cocchi. Chivu li ha affidati alla guida carismatica di Lautaro Martinez, esempio di professionalitĂ anche durante le partitelle. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, non solo Carboni: in 3 si giocano il proprio futuro al Mondiale per Club! C’è lo zampino di Lautaro

In questa notizia si parla di: inter - carboni - mondiale - club

Chivu Inter, può cambiare il destino di Carboni e Esposito: Mondiale per Club decisivo, cosa può succedere - Il Mondiale per Club si prospetta come un crocevia decisivo per il destino di Carboni e Esposito, con Chivu pronto a fare scelte cruciali che potrebbero plasmare il loro futuro all'Inter.

? Appunti dal Mondiale per Club - Giorno 7 ? Valentin Carboni salva l'Inter allo scadere, Jobe Bellingham si presenta ai gialloneri, il Fluminense ribalta l'Ulsan e il River pareggia con il Monterrey. A Thread: - X Vai su X

Quando tutto sembrava perduto, ci ha pensato Valentin Carboni a riscrivere il finale. Il suo gol, insieme a quello di Lautaro, ha ribaltato l’Urawa nel finale regalando all’Inter il primo trionfo nel Mondiale per Club con Chivu in panchina. Una vittoria sofferta, co Vai su Facebook

Calcio: la gioia di Valentin Carboni, torna dopo l’infortunio e segna il gol vittoria per l’Inter al Mondiale per Club; Inter, linea verde al Mondiale per Club: Carboni, Esposito e Sucic, i baby di Chivu la marcia in più; La rivincita di Valentin Carboni: torna dopo otto mesi e regala all’Inter il primo successo nel Mondiale per Club.

Mondiale per club, ecco quanto ha già guadagnato l'Inter: giovedì notte possono arrivare altri 6 milioni - Ne sa qualcosa l’Inter che con il successo conquistato nel finale contro gli Urawa Red Diamonds, grazie al gol firmato da Valentin Carboni al 92’, ... Lo riporta msn.com

Inter, linea verde al Mondiale per Club: Carboni, Esposito e Sucic, i baby di Chivu la marcia in più - Contro l'Urawa Reds è stata decisiva l'energia dei giovani lanciati dal nuovo tecnico. Riporta msn.com