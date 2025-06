Calciomercato Inter Marotta prova il doppio colpo in attacco | Chivu li aspetta a Milano!

L’Inter di Beppe Marotta si prepara a una strategia audace, puntando su un doppio colpo in attacco per rinforzare la rosa e sorprendere la concorrenza. Con Chivu che aspetta a Milano, i nerazzurri accelerano sul mercato, concentrandosi su Ange-Yoan Bonny del Parma e su altri obiettivi di peso. La sfida è aperta: riusciranno a chiudere in fretta e a sorprendere tutti?

Calciomercato Inter, Beppe Marotta alza la voce e ora prova il doppio colpo in attacco, ecco chi il tecnico Chivu vuole a Milano in estate. L' Inter accelera sul mercato con l'obiettivo di chiudere in tempi brevi l'affare Ange-Yoan Bonny. L'attaccante francese classe 2003 del Parma è considerato un rinforzo ideale per il reparto offensivo, e la dirigenza nerazzurra vuole anticipare la concorrenza, in particolare quella del Napoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la trattativa è già ben avviata sulla base di 25 milioni di euro, cifra che l' Inter punta a coprire in parte attraverso bonus.

