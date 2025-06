Calciomercato Inter LIVE | Bonny a un passo novità su Ederson Rashford accostato ai nerazzurri?

Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: tra trattative live, indiscrezioni e incontri segreti, i nerazzurri non perdono occasione per rafforzarsi e sorprendere i tifosi. Con nomi come Bonny, Ederson e Rashford ormai sulla bocca di tutti, la strategia del club si rivela sempre più ambiziosa e lungimirante. Restate con noi, perché le novità continuano a svelarsi in tempo reale e il mercato è ancora tutto da scrivere.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

Calciomercato Inter, Bonny a un passo dai nerazzurri: le cifre e i dettagli dell’accordo - L'attenzione del calciomercato si infiamma: l'Inter sta per ufficializzare un colpo importante in attacco.

