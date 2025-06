Calciomercato Inter in corso trattative con la Fiorentina per Esposito | la posizione del giocatore

Il calciomercato dell’Inter si infiamma: Sebastiano Esposito, giovane talento classe 2002, è sempre più vicino a lasciare i nerazzurri. Le trattative con la Fiorentina sono in corso, e il giocatore ha già espresso le sue intenzioni di cambiare aria. Con il contratto in scadenza nel 2026 e nessuna intenzione di rinnovo, l’attaccante potrebbe presto trasferirsi altrove. Vigile sugli sviluppi, l’Inter si prepara a definire il suo futuro.

Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito vicino alla cessione. Trattative in corso con la Fiorentina per il classe 2002, che ha già chiarito le sue intenzioni. Sebastiano Esposito sembra sempre più vicino alla cessione. Il contratto del classe 2002 con l’ Inter scadrà nel 2026 e i nerazzurri non hanno intenzione di rinnovarlo. L’attaccante dovrà necessariamente partire in estate e su di lui ci sarebbero diverse squadre. Vigile sugli sviluppi della vicenda il Parma, che sembra averlo scelto come post Bonny, ma occhio anche alla Fiorentina, che starebbe pensando a come intavolare la trattativa. Di seguito un estratto dell’articolo di Repubblica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, in corso trattative con la Fiorentina per Esposito: la posizione del giocatore

