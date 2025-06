Calciomercato Inter il futuro di Taremi è lontano da Milano | contatti con una squadra europea

Calciomercato Inter, Taremi non rientra più nei piani del club. Gli agenti dell’iraniano a lavoro per trovare una nuova sistemazione. Attualmente bloccato in Iran per i noti avvenimenti geopolitici, il futuro di Taremi sembra lontano da Milano. Il primo anno all’ Inter dell’ex centravanti del Porto è stato molto deludente, e ora il club meneghino riflette sulle decisioni da prendere. Arrivato la scorsa estate come attaccante d’esperienza in grado di far rifiatare, a turno, Lautaro Martinez e Marcus Thuram, l’iraniano non ha rispettato le aspettative, finendo ben presto sotto ad Arnautovic e Correa nelle gerarchie. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, il futuro di Taremi è lontano da Milano: contatti con una squadra europea

Calciomercato Inter LIVE: Calhanoglu tentato dall’Arabia, un nome per il vice Dumfries! Taremi resta a Milano - Il calciomercato dell'Inter è in fermento: tra voci di mercato, trattative in corso e colpi di scena, i tifosi restano con il fiato sospeso.

? Inter, c'è la volontà di portare Giacomo De Pieri al Mondiale per Club, dopo di che si farà il punto sul suo futuro: tantissime richieste per il classe 2006. L'agente spinge per un'esperienza lontano da Milano, la dirigenza lo terrebbe volentieri in U23. Fonte: F Vai su Facebook

Calciomercato Inter News/ Taremi non pensa di lasciare Milano, un’altra big su Frattesi (11 giugno 2025) - Calciomercato Inter news: tutte le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della finestra estiva. Lo riporta ilsussidiario.net

Taremi, il messaggio del calciatore dell'Inter bloccato in Iran: «Sto bene». In contatto ogni tre ore con il club - L'attaccante è in contatto costante con l’Inter, attraverso il team manager nerazzurro. Da milano.corriere.it