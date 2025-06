Calciomercato Inter Filip Stankovic riscattato dal Venezia

Il calciomercato del Venezia si infiamma con la novità più attesa: Filip Stankovic, giovane talento dell'Inter, è ufficialmente un giocatore dei lagunari, riscattato per 1,5 milioni di euro. Il portiere serbo, classe 2002, abbraccia così una nuova avventura, rafforzando il reparto tra i pali e puntando a lasciare il segno nella prossima stagione. Un investimento importante che potrebbe fare la differenza nel cammino del Venezia.

Venezia blinda Filip Stankovic: ufficiale il riscatto dall'Inter Il Venezia ha ufficialmente riscattato Filip Stankovic dall'Inter, esercitando l'opzione di acquisto per 1,5 milioni di euro, come comunicato dal club lagunare. Il portiere serbo, classe 2002, ha firmato un contratto fino al 2029, diventando un pilastro per la prossima stagione

