Calciomercato Inter Fabrizio Romano | Hojlund? Nuovi contatti

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con l'attenzione rivolta a Rasmus Hojlund, il giovane talento danese. Fabrizio Romano, rinomato insider di mercato, rivela che i contatti con Manchester United e l'entourage di Hojlund sono intensi e concreti, alimentando speranze di un colpo importante per i nerazzurri. In un clima di attesa e strategie serrate, il futuro del bomber si gioca tra nuovi avvicinamenti e possibili svolte.

Calciomercato Inter, Hojlund rimane caldissimo: In un video sul suo canale YouTube, l'insider di mercato Fabrizio Romano ha dato aggiornamenti sull'interessamento da parte dell' Inter  per Rasmus Hojlund. I contatti con il Manchester United e con l'entourage del danese sono vivi e seri, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano.

Calciomercato Inter, Fabrizio Romano: «Ieri incontro con il Parma, Bonny obiettivo primario. Su Leoni e Hojlund…» - Il calciomercato dell'Inter è in fermento: mentre la squadra si prepara per il Mondiale per Club, la dirigenza nerazzurra, sotto la guida di Fabrizio Romano, non perde di vista le trattative cruciali con Leoni, Bonny e Hojlund.

