Calciomercato Inter Cristante e Bernabè i nomi per il centrocampo

L’Inter si sta preparando a rivoluzionare il centrocampo, con Cristante e Bernabè tra le principali alternative nel caso di addio di Calhanoglu. La cessione del turco al Galatasaray sembra ormai imminente, e la società nerazzurra lavora per individuare i rinforzi ideali per continuare a competere ai vertici. La lotta per il ruolo centrale si infiamma: ecco come potrebbe evolversi il futuro dei nerazzurri.

