Calciomercato Inter aumenta le richieste per Aleksandar Stankovic | la situazione

Il calciomercato dell’Inter si infiamma: cresce l’interesse internazionale per Aleksandar Stankovic, giovane talento che ha dimostrato il suo valore in Svizzera con il Lucerna. Secondo Gianluca Di Marzio, le richieste si intensificano, alimentando voci di una possibile cessione. La situazione si fa sempre più intricata, e i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro del promettente centrocampista classe 2005, figlio del leggendario Dejan Stankovic. Resta da capire quali saranno le mosse dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, Aleksandar Stankovic in cerca di nuova sistemazione: piace all’estero - Il futuro di Aleksandar Stankovic sembra ormai scritto: il talento classe 2005, reduce da un’ottima stagione in Svizzera con il Lucerna, è in cerca di una nuova avventura all’estero.

