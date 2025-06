Calciomercato Inter Arda Guler vuole giocare Lo scenario

L'Inter si prepara a rivoluzionare il proprio calciomercato, puntando su Arda Guler e sulle nuove strategie di Cristian Chivu. Nonostante alcune prestazioni altalenanti, l’allenatore sta mostrandosi più flessibile, abbandonando il rigidismo del passato. Il futuro del giovane talento turco sembra più promettente che mai, con la squadra pronta a valorizzarlo al massimo. Scopriamo come questa svolta possa cambiare le sorti dei nerazzurri.

Nonostante due opache prestazioni contro formazioni non proprio irresistibili come Monterrey e Urawa Red Diamonds, nelle nuove coordinate pensate da Cristian Chivu, qualcosa di diverso si inizia a intravedere. Almeno in alcune scelte dell'allenatore, non così rigide come abitudine della passata gestione tecnica. Il 3-5-2 sarà decisamente meno dogmatico.

