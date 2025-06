Calciomercato Inter Aleksandar Stankovic in cerca di nuova sistemazione | piace all’estero

Il futuro di Aleksandar Stankovic sembra ormai scritto: il talento classe 2005, reduce da un’ottima stagione in Svizzera con il Lucerna, è in cerca di una nuova avventura all’estero. Nonostante il recentissimo controriscatto, l’Inter non ha più piani per lui, aprendo le porte a tre club internazionali interessati a portare il giovane centrocampista sotto la loro bandiera. La sua strada si sta dirigendo verso nuovi orizzonti, e la prossima tappa promette emozioni e successi.

Calciomercato Inter, Aleksandar Stankovic non rimarrà nerazzurro. Tre club esteri sulle tracce del centrocampista figlio di Dejan. È stato appena controriscattato dal Lucerna, ma il futuro di Aleksandar Stankovic non sarà all’ Inter. Il centrocampista classe 2005 è reduce da un’ottima stagione in Svizzera, ma questo non gli consentirà di rimanere nella prima squadra nerazzurra. Sul giovane calciatore tre club esteri, la notizia riportata dal sito Gianlucadimarzio.com. IN TRE SU STANKOVIC – «Non solo Pio Esposito e Carboni. Tra i ragazzi dell’annata 2005 dell’ Inter sta attirando l’attenzione di diverse squadre all’estero Aleksandar Stankovic, secondogenito dell’ex calciatore nerazzurro Dejan. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Aleksandar Stankovic in cerca di nuova sistemazione: piace all’estero

