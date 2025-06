Calciomercato Genoa cosa filtra intorno alla trattativa per comprare Matteo Pessina? Le ultime novità

Il calciomercato del Genoa si infiamma con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo: Matteo Pessina è il nome caldo del momento. Le ultime notizie svelano un interesse concreto e trattative in fase avanzata, alimentando l’entusiasmo dei tifosi. Resta da capire se questa operazione troverà presto la sua ufficialità, ma una cosa è certa: il Genoa punta deciso a portare in rossoblù un talento di grande prospettiva.

Calciomercato Genoa: occhi puntati su Matteo Pessina per rinforzare il centrocampo. La situazione intorno alla trattativa Il Calciomercato Genoa entra nel vivo e uno dei nomi che inizia a circolare con insistenza è quello di Matteo Pessina. Secondo quanto riportato dall’edizione genovese de La Repubblica, il centrocampista classe 1997 sarebbe finito nel mirino del club . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, cosa filtra intorno alla trattativa per comprare Matteo Pessina? Le ultime novità

In questa notizia si parla di: calciomercato - genoa - matteo - pessina

Calciomercato Genoa, doppio colpo in vista per la squadra rossoblu: nel mirino Pessina e un grande attaccante - Il calciomercato del Genoa si infiamma con voci di un doppio colpo che potrebbe rivoluzionare la squadra rossoblù: nel mirino ci sono Colpani e Pessina del Monza, due talenti pronti a portare qualità e energia al centrocampo.

Il Cittadino – Pessina strizza l’occhio al Genoa; Calciomercato Genoa – Pessina in rossoblù? Tutta la verità sull’affare; Genoa, fari puntati in casa Monza: piacciono Colpani e Pessina.

Il Genoa guarda a Matteo Pessina per rinforzare il centrocampo - Il Genoa valuta l’acquisto di Matteo Pessina dal Monza: il centrocampista vuole restare in Serie A per rilanciarsi in ottica Nazionale. Si legge su europacalcio.it

Calciomercato Genoa, doppio colpo in vista per la squadra rossoblu: nel mirino Pessina e un grande attaccante - I rossoblu sognano un doppio colpo importante Il Calciomercato Genoa comincia a prendere forma e le prime indis ... Lo riporta calcionews24.com