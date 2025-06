Calciomercato Fiorentina deciso il futuro di Gudmundsson! La richiesta di Stefano Pioli è molto chiara

Il calciomercato Fiorentina si fa sempre più intrigante, con il futuro di Albert Gudmundsson che tiene banco. La richiesta di Stefano Pioli, chiara e decisa, potrebbe aprire le porte a un possibile riscatto. Ma quali sono le strategie e le possibilità concrete per il talento islandese? Scopriamo insieme gli aggiornamenti più recenti e cosa potrebbe riservare il destino di Gudmundsson in casa viola.

Calciomercato Fiorentina, possibile riscatto in casa viola per quanto riguarda Gudmundsson? Ecco la richiesta di Stefano Pioli Il Calciomercato Fiorentina entra in una fase cruciale, e uno dei nomi più caldi è quello di Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese, reduce da una stagione in chiaroscuro, non sarà riscattato automaticamente dalla società viola, nonostante il termine ultimo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina, deciso il futuro di Gudmundsson! La richiesta di Stefano Pioli è molto chiara

In questa notizia si parla di: calciomercato - fiorentina - gudmundsson - richiesta

Calciomercato Fiorentina, quale sarà il futuro di Gudmundsson? Le richieste dei viola sorprendono il Genoa - Nel cuore del calciomercato Fiorentina, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un addio di Gudmundsson, il cui destino è ancora avvolto da incertezze.

FIORENTINA, FATTA PER VITI: SITUAZIONE E SFOGHI CALCIOMERCATO, FAZZINI... https://youtu.be/3Zld-rA7xgk?si=OkHUf338eyKRnLzO… via @YouTube #Fiorentina #Viti #Fazzini #Esposito #Fabbian #Firenze #Gudmundsson #Commisso #InterUraw - X Vai su X

Calciomercato Roma – Proposto Gudmundsson La Fiorentina non lo riscatta, il Genoa lo propone: la Roma si inserisce nella corsa per il fantasista islandese. Occhio anche a Milan, Bologna e Atalanta. ? Un rischio da correre vista la sua vicenda giudizi Vai su Facebook

Fiorentina, Gudmundsson non sarà riscattato. E' stato proposto al Milan e alla Roma; Gudmundsson ha parlato del suo futuro alla Fiorentina; Fiorentina, Gudmundsson non verrà riscattato alle condizioni attuali.

Fiorentina, no ai 17 milioni per il riscatto di Gudmundsson. Il piano per provare a trattenerlo - In casa Fiorentina continua a tenere banco la situazione relativa ad Albert Gudmundsson. Da calciomercato.com

Calciomercato Roma News/ Ndicka, il Real Madrid vuole il difensore. Idea Gudmundsson (23 giugno 2025) - Calciomercato Roma News: l'ivoriano è seguito dai Blancos, ma ci vorranno 40 milioni. Secondo ilsussidiario.net