Calciomercato estero il Crystal Palace si prepara all’Europa Per la porta UFFICIALE l’arrivo di Benitez dal Psv!

Il Crystal Palace si proietta verso una nuova avventura europea, rafforzando la propria rosa con un colpo di mercato di grande rilievo. L’arrivo ufficiale di Walter Benitez dal PSV Eindhoven segna un passo deciso verso ambizioni più alte, puntando su un portiere esperto e affidabile. Con questa mossa, i londinesi si preparano a sfidare le grandi d’Europa con rinnovata fiducia e determinazione. La stagione che ci aspetta promette emozioni indimenticabili...

Il Crystal Palace ha ufficializzato l'arrivo di Walter Benitez, portiere argentino classe 1993, che si unisce al club a parametro zero dopo una stagione da protagonista con il PSV Eindhoven. Benitez, 32 anni, è stato uno dei pilastri

