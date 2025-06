Calciomercato Como clamoroso gesto di Fabregas per portare Morata Spunta fuori quel retroscena

Il calciomercato Como si infiamma con un gesto clamoroso di Fabregas, desideroso di portare Morata nel grande salto. Una telefonata tra l’allenatore e l’attaccante ha acceso le speranze dei tifosi, alimentando il sogno di una squadra rinvigorita e ambiziosa. A pochi giorni dall’inizio del ritiro, la società lavora con fervore per scrivere un nuovo capitolo di successi. La stagione promette grandi emozioni, e tutto può ancora succedere.

Il Calciomercato Como si preannuncia infuocato. Il prossimo 10 luglio la squadra inizierà il ritiro precampionato agli ordini di Cesc Fabregas, ma mentre il tecnico prepara il lavoro sul campo per la stagione 2025-26, la dirigenza è già al lavoro.

Calciomercato Como, si tenta il grande colpo Morata in attacco. Svelato il piano di Fabregas - Il calciomercato di Como si infiamma: dopo aver puntato sul promettente Baturina, la squadra pensa in grande e mira a un colpo da urlo in attacco.

«La risposta dello spagnolo sarebbe stato positiva.» Questa è la notizia che ha scosso le ultime ore del calciomercato: Alvaro Morata potrebbe davvero vestire la maglia del Como. L'iniziativa è partita direttamente da Cesc Fabregas, che non si è limitato a un

