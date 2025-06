Calciomercato Cagliari Cancellieri nuovo grande obiettivo per l’attacco rossoblu L’indiscrezione

Il calciomercato del Cagliari si infiamma: tra indiscrezioni e scommesse, il nome di Matteo Cancellieri emerge come grande obiettivo per rinforzare l’attacco rossoblù. Il giovane talento della Lazio, reduce da un’esperienza preziosa al Parma, scalpita per una nuova avventura e ha già acceso l’interesse di molte squadre, tra cui il Lecce e la Cremonese. La sfida per aggiudicarsi Cancellieri si fa intensa, e il futuro dei rossoblù potrebbe dipendere proprio da questa trattativa.

Il Calciomercato Cagliari entra nel vivo e uno dei nomi più caldi per l'attacco rossoblù è quello di Matteo Cancellieri, giovane talento di proprietà della Lazio, reduce da una stagione in prestito al Parma. L'attaccante classe 2002 ha attirato

