Calciomercato Bologna tutte le piste per il nuovo attacco di Italiano

Il calciomercato del Bologna entra nel vivo, con l’attenzione concentrata sulle trattative per rinforzare l’attacco sotto la guida di Italiano. La pista Ndoye, in corsa dal Napoli, si fa sempre più calda: il suo gradimento alla destinazione potrebbe accelerare le trattative, ma i felsinei sono pronti a negoziare per ottenere le condizioni migliori e rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Bologna all'attacco in tema di calciomercato. La trattativa con il Napoli per Ndoye corre spedita, non ci sono accordi ancora sul tavolo ma il gradimento del giocatore alla destinazione potrebbe aprire le porte al trasferimento, ovviamente alle condizioni dei felsinei, che vogliono incassare.

Calciomercato Bologna: fari su Piccoli per l’attacco e Bijol per la difesa. I rossoblù sognano il doppio colpo per un futuro da protagonisti - Il Bologna si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, puntando su giovani talenti come Piccoli in attacco e Bijol in difesa.

#Bologna, #Pinamonti idea per l'attacco: il #Genoa potrebbe non riscattarlo dal #Sassuolo

Calciomercato Bologna - I Rossoblù si guardano attorno e meditano interventi su tutti i fronti: difesa, centrocampo e attacco. Inoltre, si è alla ricerca di una nuova guida tecnica per la Primavera

Calciomercato Bologna - Da Raspadori a Immobile, tutti i nomi per l'attacco rossoblù (Il Resto del Carlino); Bologna, piace Pinamonti. E molto dipenderà da Genoa e Sassuolo; Calciomercato Bologna – E Dallinga? A bordo ma….

Calciomercato Bologna: Ndoye-Beukema, si decide. Rispunta l’idea Raspadori - A Casteldebole lo svizzero è valutato una cifra che si aggira sui 50 milioni. Segnala ilrestodelcarlino.it

Bologna, Pinamonti idea per l'attacco: il Genoa potrebbe non riscattarlo dal Sassuolo - I rossoblù, dopo aver visto sfumare l'arrivo di Edin Dzeko, hanno messo nel mirino Andrea Pinamonti per rinforzare l'attacco di Vincenzo Italiano.