Calciomercato Bologna Ndoye si avvicina al Napoli? I rossoblu non abbassano la testa e pretendono quella cifra

Il calciomercato del Bologna si anima, con Ndoye sempre più vicino al Napoli. Tuttavia, i rossoblù non scendono a compromessi e puntano forte sulla cifra di 40 milioni per lasciar partire il talento svizzero. La trattativa si infiamma, ma la strategia del club emiliano è chiara: mantenere alta la richiesta per proteggere il proprio investimento e mettere pressione sui partenopei. Il mercato si avvicina a un crocevia decisivo.

Calciomercato Bologna, flirt tra Ndoye e il Napoli. Il giocatore spaventa i tifosi: «Quando ti vuole un allenatore come Conte…» - Il calciomercato del Bologna si infiamma con un flirt che fa tremare i tifosi: Dan Ndoye, protagonista tra le fila rossoblù, sembra essere nel mirino del Napoli.

Calciomercato Bologna: Ndoye-Beukema, si decide. Rispunta l’idea Raspadori - A Casteldebole lo svizzero è valutato una cifra che si aggira sui 50 milioni. Secondo ilrestodelcarlino.it

Napoli, sprint per Ndoye: oggi primo vertice col Bologna, ballano 15 milioni - Le chiamano trattative eppure sembrano maratone: una folla che si può immaginare scatenata su una fascia (o anche su due) e il traguardo che - Segnala gazzetta.it