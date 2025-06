Calciomercato addio Palermo | Aurelio riscattato dallo Spezia su di lui diversi club di serie A

Il calciomercato si chiude con un grande colpo: Giuseppe Aurelio lascia il Palermo per approdare allo Spezia, che ha esercitato il diritto di opzione. Dopo una stagione brillante in Liguria, il talentuoso laziale si prepara a nuove sfide in Serie A, attirando l’interesse di diversi club di alto livello. Un trasferimento che sicuramente movimenta le strategie di mercato e accende la curiosità dei tifosi, pronti a seguire il futuro di Aurelio sul campo.

