Calciobalilla Tutti gli omini di capitan Bertelli.

Domani inizia il grande spettacolo del Campionato Mondiale di Calciobalilla a Saragozza, un evento imperdibile per gli appassionati di questo affascinante gioco di destrezza e strategia. Tra i protagonisti, il capitano azzurro Marco Bertelli, veterano e talento naturale, pronto a guidare la squadra verso il successo con la sua versatilitĂ e passione. Ma chi sono gli omini di Capitan Bertelli? Scopriamo insieme il suo team e le sfide che li attendono in questa emozionante competizione!

Domani comincia il campionato Mondiale di calciobalilla, che si terrĂ a Saragozza fino al 29 giugno, e il capitano della selezione azzurra è il finalese Marco Bertelli, 33 anni. Un veterano, nonostante la sua giovane etĂ , essendo azzurro ormai dal 2008. La sua posizione preferita è quella dell'attaccante, ma i campioni sono biruolo, tanto da dover giocare in porta quando le situazioni lo richiedono. Bertelli, nella vita quotidiana, si occupa di consulenza ambito social, digitale e pubblicitĂ , ma con la passione per il biliardino si è creato un personaggio: con la Nazionale italiana ha giĂ collezionato una quarantina di presenze, o trasferte, come le chiamano gli addetti ai lavori.