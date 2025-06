Calcio Storico Rossi contro Verdi | attesa per la finale Carlo Conti il Magnifico Messere

Firenze si prepara a vivere un'altra giornata di emozioni e tradizione con la tanto attesa finale del Calcio Storico tra i Rossi e i Verdi. Le strade si animano, i tifosi sognano, e l’atmosfera è carica di adrenalina: il tifo per questa storica rivalità raggiunge il suo apice. Con Carlo Conti e il Magnifico Messere pronti a commentare, la città si appresta a scrivere un nuovo capitolo di leggenda. La sfida tra queste due fazioni diventerà certamente ancora una volta un evento memorabile.

Firenze, 23 giugno 2025 – L'attesa è di quelle febbrili come ogni anno. Spalti pieni, voglia di assaporare vittoria e tradizione. La finalissima del Calcio Storico si incastona anche stavolta in un programma di San Giovanni fitto di eventi per la città , ma la sfida tra Rossi e Verdi si ritaglierà un ruolo fondamentale nel tardo pomeriggio di domani (il via alle 18). Edizione da record, con le immagini televisive trasmesse anche negli Stati Uniti. La finale sarà preceduta dal Corteo Storico della Repubblica Fiorentina che partirà alle 15.45 da piazza Santa Maria Novella e passerà da piazza della Signoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio Storico, Rossi contro Verdi: attesa per la finale. Carlo Conti il Magnifico Messere

