Calcio Storico 2025 | stop a vetro lattine e alcolici Anche per i Fochi di San Giovanni

Il Calcio Storico 2025 si prepara a una grande giornata di tradizione e festa, ma con restrizioni importanti per garantire sicurezza e rispetto per l'ambiente. Sono vietati vetro, lattine e bevande alcoliche durante i Fochi di San Giovanni e la finale, celebrando così il patrono di Firenze in modo responsabile. Una decisione che riflette l'impegno della città nel preservare le sue radici senza compromettere la sicurezza di tutti i partecipanti e spettatori.

Stretta Calcio storico, stop agli alcolici e ai contenitori di bevande in vetro e lattine - Per garantire un ambiente sicuro e festoso, la sindaca Sara Funaro ha firmato un’ordinanza che vieta alcol e contenitori di vetro o lattina durante le partite del Calcio Storico Fiorentino.

