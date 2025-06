Calcio serie D Poggibonsi a caccia di un portiere dopo l’addio di Pacini I leoni potrebbero scommettere sul giovane Baracco

Il Poggibonsi, dopo l’addio di Pacini, si vuole reinventare puntando sui giovani e sull’entusiasmo degli under. Questa strategia rappresenta una vera svolta per i Leoni, che negli ultimi anni hanno affidato la porta a veterani esperti. Ora, il club si prepara a scommettere su Baracco, un talento emergente, con l’obiettivo di costruire un futuro più solido e innovativo. La scelta di affidarsi ai giovani potrebbe davvero cambiare le sorti della squadra.

Si prospetta un cambio di strategia per il Poggibonsi, pronto ad affidarsi al contributo di portieri Under. Una svolta, autentica, perché negli ultimi cinque anni mai si sono presentati interrogativi sull'atleta a cui consegnare la maglia numero 1. Le qualità e l'esperienza di Pacini, uno dei big del campionato, chiudevano di fatto le porte a qualsiasi alternativa in quota anagrafica. Con la partenza di Pacini, destinazione il club del Follonica Gavorrano, il Poggibonsi appare propenso a ripensare alle proprie scelte in merito ai ruoli dello scacchiere nei quali inserire le pedine baby obbligatorie (classi 2005, 2006 e 2007, secondo le regole della nuova stagione).

