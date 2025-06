Calcio Ravenna in attesa del possibile ripescaggio in C | la chance del doppio derby e una seconda squadra delle ' big'

Il Ravenna, ancora in corsa per un sogno di rinascita, si prepara a vivere un finale emozionante. Con la possibilità di un ripescaggio in Serie C ancora aperta, cresce l’attesa per il doppio derby e l’eventuale inserimento di una nuova squadra tra le big del calcio nazionale. A fine giugno, le speranze sono vive: la mossa strategica del presidente del Brescia, Massimo Cellino, potrebbe infatti rappresentare il colpo di scena decisivo per il destino dei ravennati, aprendo nuove strade verso la vetta.

A fine giugno sono ancora accese le speranze del Ravenna di essere ripescato in serie C. La mossa a sorpresa del presidente del Brescia, Massimo Cellino, che ha presentato domanda di iscrizione alla serie C grazie a un termine differito concesso ad alcune società, potrebbe infatti consentire il.

