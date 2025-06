Calcio l’U21 ripartirà da un girone di ferro verso gli Europei 2027 La qualificazione olimpica sembra una chimera

Dopo l’amare delusione negli Europei 2025, la Nazionale Italiana U21 si prepara a un cammino arduo e impegnativo. Con un girone di ferro in vista delle qualificazioni agli Europei 2027 e il sogno di conquistare un biglietto per i Giochi Olimpici di Los Angeles, gli azzurrini sono chiamati a una rinascita decisiva. La strada sarà lunga e difficile, ma la passione e il talento non mancano mai...

Non si prevede un percorso facile per la Nazionale italiana U21 di calcio. Dopo l’amara uscita di scena di ieri nei quarti di finale degli Europei 2025 di categoria (3-2 contro la Germania), gli azzurrini dovranno ricaricare presto le batterie per affrontare un nuovo biennio estremamente importante, non solo per centrare la qualificazione alla fase finale della rassegna continentale, ma anche per essere presente ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Ebbene, nel sorteggio svolto a Nyon lo scorso 6 febbraio, l’Italia è stata inserita in un girone da sei squadre, il Gruppo E, con Polonia, Svezia, Macedonia del Nord, Montenegro e Armenia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, l’U21 ripartirà da un girone di ferro verso gli Europei 2027. La qualificazione olimpica sembra una chimera

